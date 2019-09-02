Коренные народы в Хабаровском крае требуют снять с них ограничения на вылов кеты

Представители коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае заявили о невозможности проводить полноценную рыбалку в условиях жестких ограничений, действующих в настоящее время в регионе.

В Нанайском районе была увеличена протяженность запретной зоны.

Сейчас на Амуре и Амурском лимане введены ограничивающие меры для дополнительного пропуска осенней кеты. Меры относятся как к рыбопромысловым предприятиям, так и к КМНС, для которых рыбалка – зачастую единственный способ выживания.

Прибывший в регион с рабочей поездкой замминистра сельского хозяйства РФ, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков обсудил сложившуюся ситуацию вместе с правительством края. Решено было рассмотреть возможность уменьшить протяженность запретной зоны ввиду хорошего хода осенней кеты. Что касается самого традиционного рыболовства, то стоит отметить, что на федеральном уровне не были оформлены новые участки к осенней путине.

Было принято решение о разрешении любителям рыбачить на участках промысловиков. Шестаков отметил, что важно проследить проведение рыбоохранных предприятий, т.к. вопрос восстановления популяции тихоокеанских лососей стоит достаточно остро. Помимо этого, в ближайшем будущем планируется ввести ряд дополнительных мер в рамках решения этого вопроса. В их числе строительство новых рыборазводных заводов,