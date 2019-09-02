Российские родители оказались довольны квалификацией учителей

Большинство родителей школьников в России положительно относятся к квалификации педагогов. Компетенцию учителей назвали отрицательной 16% опрошенных, 6% не дали однозначного ответа.

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При этом 85% респондентов назвали учителей доброжелательными и внимательными. 67% опрошенных согласились, что школы в необходимой мере обеспечены кадрами, лишь 28% заметили нехватку педагогов, передаёт РИА Новости.

При этом почти половина родителей считает, что ситуация со школьным образованием в стране в последние годы ухудшилась. Среди основных задач школы россияне перечислили обучение, воспитание, формирование кругозора и умения анализировать информацию, а также развитие талантов ребенка.