Жириновский рассказал о школьных годах и понадеялся на совесть учеников

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от двоек и колов при оценке знаний школьников. По мнению политика, детям достаточно и мук совести, если они не выучили урок.

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В честь начала учебного года Жириновский поздравил школьников с Днём знаний и рассказал о своей школьной поре. По словам политика, он переживал, если не удавалось хорошо ответить на вопрос учителя, передаёт РИА Новости.

«Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить - ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятёрку», - рассказал Жириновский.