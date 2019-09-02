Должник-скандалист стал пешеходом

Лишние неприятности принесла жителю Курганинского района агрессия, проявленная в отношении судебных приставов. Завидная энергия принесла бы положительные плоды, если бы была направлена на погашение задолженности, - отмечают в региональном ведомстве.

Местный житель задолжал кредитной организации более 200 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства о взыскании данной задолженности судебные приставы выявили имущество, принадлежащее гражданину на праве собственности – автомобиль «ГАЗель». После составления акта описи и ареста транспортное средство было оставлено на ответственное хранение супруге должника.

Пока шло оформление документов, необходимых для передачи арестованного имущества на реализацию, у кредитного неплательщика было время погасить задолженность в полном объеме, и на этом ситуация была бы исчерпана.

Но гражданин этого не сделал. Зато он искренне возмутился, когда судебные приставы прибыли, чтобы изъять его и передать на реализацию. Тут должник дал волю своему темпераменту: он очень активно пытался воспрепятствовать представителям закона при осуществлении ими исполнительных действий.

В результате, в отношении него был составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»).

По итогам визита судебных приставов арестованное транспортное средство изъято для дальнейшей принудительной реализации. А несдержанному должнику помимо задолженности по кредитам теперь предстоит оплатить еще и административный штраф.