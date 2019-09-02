Не народные и не избранники тоже с 1 сентября заживут на 30% лучше

С 1 сентября фонд зарплаты помощников каждого депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федерации вырастет почти на 30 процентов.



Как пишет Караулов. Life, принятый нижней палатой парламента закон о повышении зарплатного фонда помощников депутатов Госдумы и членов Совета Федерации вступил в силу 1 сентября. В этот же день всем пожилым россиянам повысили пенсию, правда, не так как зарплату помощникам тех, кого они избирали, а гораздо скромнее.



«Размер общего фонда оплаты труда помощников одного депутата … или сенатора … 300 тысяч рублей», - говорится в законе. Каждый парламентарий имеет право самостоятельного распределения конкретных денег между своими помощниками, если их несколько.



Помощники народных избранников имеют право бесплатного проезда на общественном транспорте, но закон лишает их бесплатного проезда на междугородных автобусах и поездах.



Этот законопроект лежал в Госдуме с 2017 года. И всё-таки был принят в третьем чтении 19 июня 2019 года и подписан президентом 3 июля.



