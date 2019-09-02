СМИ предупреждают об увеличении цен на авиабилеты

СМИ сообщили, что по итогам 2017 года авиабилеты подорожают на 9–10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

В АЭВТ подсчитали, что в первом квартале авиакомпании потеряли уже 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем за этот же период 2018 года, пишут "Известия". Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко в свою очередь заявил, что в этом году убытки перевозчиков будут ниже, чем в прошлом, так как 1 октября до нуля снизят НДС для перевозок по внутренним авиалиниям, не проходящим через Москву. Более того, увеличение стоимости авиабилетов опережает инфляцию.

Эксперты утверждают, что авиакомпании поднимают цены на билеты, в частности, из-за увеличения цены на авиакеросин и избыточного числа мест в действующем флоте.