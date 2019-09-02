Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первый будний день сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в первый будний день сентября. Соответствующую информацию предоставила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Предполагается, что погода сегодня в первой половине дня будет облачной без осадков. Воздух в Москве и Московской области прогреется до плюс 25 градусов, передает РИА "Новости"

После обеда в восточной половине столичного региона не исключены кратковременные дожди. Температура, однако, по-прежнему останется выше нормы. Атмосферное давление будет близким к норме и установится на уровне 748 миллиметров ртутного столба.