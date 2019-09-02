Хованский: «Сталин — самый тупой и бездарный полководец в истории России»

Блогер Юрий Хованский заявил, что считает вождя СССР Иосифа Сталина худшим полководцем в истории России. К такому выводу он пришёл, посмотрев несколько документальных фильмов.

Хованский в соцсети рассказал, что «от скуки» решил посмотреть несколько документальных выводов, после чего пришёл к мнению, что Сталин «два года подряд разменивал ферзей на пешки из-за того, что банально не понимал правил игры в эти шахматы».

Блогер возмутился, что официально информация о заслугах Сталина представляется вовсе не так, как он увидел её после собственного анализа ситуации. Хованский заявил, что «упёртым коммунистам» он всё равно не докажет свою точку зрения, и посоветовал людям проверить его выводы самостоятельно.