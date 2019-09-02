Чем женская память отличается от мужской?

Учёные из Швеции установили, чем отличается женская память от мужской. Отмечается, что исследования проводились на протяжении тридцати лет и затронули свыше 1,2 миллионов человек.

Оказалось, что у женщин хорошо развита эпизодическая память, что позволяет лучше запоминать различные детали разговоров или прочие подробности каких-либо событий. Также женщины легче запоминают лица и различают запахи, передаёт РИА Новости. Отмечается, что эпизодическая память во многом зависима от количества сна и стрессов.

Что касается мужчин, то им легче даётся запоминание пространственной информации. Например, мужчины легче запоминают дорогу и ориентируются на местности.