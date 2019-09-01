Воеводина в соцсети заговорила о своём разводе с экс-королем Малайзии

Российская модель Оксана Воеводина призналась, почему не хочет озвучивать причину развода с бывшим королём Малайзии Мухаммадом V. По словам девушки, она не хочет навредить близким.

Воеводина в соцсети опубликовала фотографию с экс-супругом. При этом девушка отметила, что не может рассказать истинную причину расставания.

«Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно», - рассказала Воеводина подписчикам.