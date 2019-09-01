КГБ доказал: Бог есть. Новый фильм Андрея Караулова

Телевизионный журналист Андрей Караулов опубликовал на своем YouTube-канале фильм, в котором идет речь об истории жительницы Куйбышева (ныне Самара) Зои Карнауховой. Городская легенда гласит, что 31 декабря 1955-го девушка впала в неизвестное науке состояние, оставаясь недвижимой на протяжении 128 дней, после того как решила потанцевать с иконой святителя Николая Чудотворца во время празднования Нового года.

Как рассказал Андрей Караулов, в первой половине 1980-х годов к нему попали ныне секретные документы КГБ, посвященные «стоянию Зои». По словам журналиста, данные материалы доказывают, что Бог существует.