КГБ доказал: Бог есть. Новый фильм Андрея Караулова
1 сентября 2019, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Телевизионный журналист Андрей Караулов опубликовал на своем YouTube-канале фильм, в котором идет речь об истории жительницы Куйбышева (ныне Самара) Зои Карнауховой. Городская легенда гласит, что 31 декабря 1955-го девушка впала в неизвестное науке состояние, оставаясь недвижимой на протяжении 128 дней, после того как решила потанцевать с иконой святителя Николая Чудотворца во время празднования Нового года.
Как рассказал Андрей Караулов, в первой половине 1980-х годов к нему попали ныне секретные документы КГБ, посвященные «стоянию Зои». По словам журналиста, данные материалы доказывают, что Бог существует.
Смотрите фильм «КГБ доказал: Бог есть!» на YouTube-канале Андрея Караулова