Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.

Беслан могут сделать символом счастливого детства

«Откуда они повылезали все эти мрази «с хорошими лицами», - возмутился журналист и добавил, что от подобных высказываний у него «желваки сводит». По его мнению, оппозиционеры не хотят выяснять правду о трагедии. Также Соловьёв отметил, что россиянам нужно каждый год напоминать о случившемся в Беслане теракте, а также о подвигах военнослужащих, спасавших детей ценой собственной жизни, передаёт "Московский комсомолец".