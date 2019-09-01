Психиатр объяснил, почему длинные каникулы лишат школьников адаптации к взрослой жизни

Летние каникулы школьников и студентов стоит продлить на месяц до октября. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился в письме к вице-премьеру по социальной политике Татьяне Голиковой.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Лев Пережогин рассказал НСН, что если рассматривать соответствующую поправку к каникулам, имеет смысл только в отношении тех классов, которые сдавали переходные экзамены — 9 и 11 класс. "Но по большому счёту, давайте проведём простую аналогию: вот 11 класс, всем по 16-17 лет, в будущем они пойдут работать. Кто-нибудь из них во взрослой жизни будет иметь двухмесячный отпуск? Нет. Они будут иметь отпуск, как положено по законодательству — 28 календарных дней. Уже получается, что адаптация к взрослой жизни будет нарушена", - добавил он.