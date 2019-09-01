Беслан могут сделать символом счастливого детства

В Северной Осетии пострадавшие во время теракта 1 сентября 2004 года в Беслане предложили сделать город символом счастливого детства. О задумке рассказала возглавляющая комитет «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

Дудиева рассказала, что идея сделать Беслан символом счастливого детства возникла давно, но раньше не было возможности её воплотить. Также она сообщила, что руководство района одобрило задумку, передаёт РИА Новости.

«Красивый, достойный город радости, это будет такой наш вклад в детство каждого ребенка. Мы рассказали идею руководству района, округа, на всех этапах принято наше предложение сделать Беслан городом детства, состоялось множество других встреч, проект "Беслан - город детства" одобрен», - поделилась идеей Дудиева.