Сенатор Мархаев обещает подать в суд после новости о его нападении на журналиста

Конфликт между сенатором и телевизионщиком может обернуться встречной работой силовиков по заявлениям обеих сторон. Телевизионщики обратились в следственный комитет. Парламентарий пригрозил прокуратурой. Конфликт произошел в минувшую субботу, 31 августа. Об этом сообщил Рен ТВ.

Скандальная встреча сторон произошла в столице Бурятии Улан-Удэ. Член совфеда Вячеслав Мархаев баллотируется на выборах. Он хочет побороться за пост мэра города. Корреспондент Рен ТВ Евгения Могилевская подловила политика на встрече с избирателями и спросила его про подпольные казино.

«После вопроса о том, причастен ли иркутский сенатор к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, Мархаев схватил корреспондента РЕН ТВ Евгению Могилевскую и стал выкручивать руку, в которой она держала микрофон», — сообщается на сайте телеканала: «Помощники сенатора в этот момент толкали оператора телеканала, не давая ему вести съемку».

Позже на сайте телеканала появилась новость о том, что журналистка написала заявление в следственный комитет. Евгения Могилевская назвала действия сенатора «рукоприкладством» и попросила привлечь его к ответственности.

Сам политик пообещал встречное обращение, но уже в прокуратуру республики Бурятия.

«Мы в любом случае будем подавать заявление в прокуратуру республики Бурятия, что они [РЕН ТВ] умышленно занимаются препятствованием работе кандидата», — процитировало агентство ТАСС Вячеслава Мархаева.

Сенатор не исключил, что подаст иск в судебные инстанции.

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