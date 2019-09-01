Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Около 17 процентов путешественников, получив шенгенскую визу, не въезжают в государство, которое выдало данный документ. Специалисты изучили вопрос и рассказали, чем могут грозить подобные действия.

Согласно последней информации, с декабря текущего года в силу вступят поправки к Визовому кодексу Евросоюза, согласно которым корректному использованию визы будет уделяться большое внимание. Турист будет обязан въехать именно в ту страну, которая выдала визу. Если гражданин не выполнит данное условие, то в следующий раз ему может быть отказано в выдаче "шенгена".