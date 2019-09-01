Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

31 августа колымское землячество провело встречу у Большого театра. На вечер была приглашена депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Своими впечатлениями она поделилась в своем недавно открытом Telegram-канале.

«Вчера, 31 августа, приняла участие в традиционной встрече колымчан в Москве. Каждый год, 31 августа, земляки из "Северного притяжения" и "Колымского братства" собираются вместе возле фонтана у Большого театра.

На меня произвело впечатление то, что тысячи людей, приехавших из нескольких регионов России, вспоминали Магадан и свои родные посёлки очень тепло, и между этими людьми существует сплочённость и готовность оказать поддержку своим землякам! Моя родная Евпатория является городом-побратимом Магадана, и я с радостью поделилась нашим крымским солнышком и теплом с Магаданом.

Также получила огромное удовольствие от знакомства с легендарным золотодобытчиком и близким другом Владимира Высоцкого - Вадимом Ивановичем Тумановым. Сегодня Вадим Иванович отмечает свой день рождения, и хочу пожелать ему от всех крымчан стойкости, долголетия и крепкого сибирского здоровья!»