В РФ изменились правила призыва на военную службу

В России с 1 сентября начали действовать изменения, касающиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован размещен на официальном сайте правовой информации.

Теперь призывники могут отказаться от отсрочки от армейской службы. Это касается студентов, которые обучаются очно, тех, кто имеет ученую степень, а также сыновей или родных братьев военных, погибших на службе.

Как подчеркивается в документе, солдаты-срочники, которых призвали до 1 сентября 2019 года, получают право демобилизоваться досрочно, если у них родится второй ребенок или появятся другие основания для увольнения.