В Хабаровском крае «северный завоз» оценивается в почти 2 млрд рублей

Северные районы Хабаровского края активно готовятся к отопительному сезону. Львиная доля подготовки зависит от успешных поставок топлива – так называемого «северного завоза».

Поставки топлива для северных территорий региона в этом году оценен в 1,85 миллиардов рублей. Танкеры доставят в населенные пункты 14,9 тысяч тонн угля и 23,6 тонн различных нефтепродуктов. Сейчас идет отгрузка дизельного топлива для Охотского района. Туда из порта краевой столицы отправятся 3,4 тысячи тонн ДТ. Идти поставка будет неделю – к 7 сентября груз должен добраться до адресатов.

Сейчас поставки угля достигли 95% плановых показателей. С нефтепродуктами пока план завершен на треть. Завершить «северный завоз» планируется, как и в прошлом году, 20 октября.