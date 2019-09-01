В Хабаровском крае заведется голландский угорь

Новый завод по выращиванию ценных пород рыб возведут в районе имени Лазо Хабаровского края. Планируется выйти на показатель в 700 тонн ежегодно.

Здание первой очереди решено возвести уже 1 ноября. Согласно проекту, завод будет включать в себя 30 бассейнов. Однако главный газовый энергоблок уже смонтирован. Сообщается, что пока идет переписка инвесторов и газовщиков, но дело пока так и не двинулось с места.

Главным адресатом сбыта считается столичный регион и Санкт-Петербург. Пока комплекс будет растить только живую рыбу. После того, как строители приступят к созданию второй очереди, завод запустит линию копченых изделий, а также охлажденного филе.

На сегодняшний день в завод вложены 1,2 миллиардов рублей.