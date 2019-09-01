Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в воскресенье, что количество людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, достигает 7,3 миллиона человек.

В рамках выступления на открывшейся в воскресенье в Мацуяме встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) Топилин подчеркнул, что за минувшие пять лет доля занятых лиц старше трудоспособного возраста увеличилась с 8,5% до 9,6%, передает ТАСС.

Глава Минтруда также рассказал участникам встречи о реализации с текущего года проекта профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. Топилин заявил, что для этих целей из федерального бюджета каждый год выделается по 5 миллиардов рублей. Ежегодно обучение будут проходить около 75 тысяч россиян предпенсионного возраста.