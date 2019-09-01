В Чите создана партизанская деревня

В уникальном читинском парк «Патриот» введён в строй новый объект - Партизанская деревня. На торжественной церемонии его открытии присутствовал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.



А парке также есть Дом казака. Для забайкальцев парк "Патриот" стал любимым местом отдыха и военно-патриотического воспитания. Жители региона приходят сюда семьями,чтобы получше узнать историю нашей родины.



Заммнистра передал читинскому парку «Патриот» звуковещательную станцию на базе бронированной разведывательно-дозорной машины. «Она на ходу, полностью работает, может доехать в любой, самый далёкий уголок Забайкальского края для того, чтобы рассказывать забайкальцам, как живёт сегодня край, как живёт Российская армия», - сказал Картаполов.