От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

Журналисту Федерального агентства новостей удалось раскрыть одну из схем по набору «недовольных москвичей» на акцию 31 августа. За участие предлагали тысячу рублей и обещали премию за привод друзей.

ФАН опубликовал скриншоты переписки с организатором набора. Некая Оксана вирусно распространяла с фейковой страницы с 1 записью на стене сообщение следующего содержания: «Ищем людей для участия в мероприятии 31 августа. Оплата от 1000 рублей за 2 часа работы!».









Журналист написал личное сообщение, поинтересовавшись, за что конкретно предлагают деньги. Оксана ответила, что соискатели должны собирать фото- и видео-контент во время «мирного шествия». После «собеседования» будущего активиста перекинули в общий чат.









Там сообщили, что встреча состоится в 12.30 в «Макдональдсе» у метро «Чистые пруды». Там будет ждать координатор Александр в синей рубашке. Кроме того, на вопрос, как быть с правоохранительными органами, Оксана ответила: «С вами будет человек, который обеспечит безопасность и проинструктирует на случай задержания».









Корреспондент ФАН приехал на встречу в указанное время. На месте ждал Александр, однако он просто должен был занять стол. «Она мне говорила, прийти, занять стол и ждать. Личного номера она мне не давала», - ответил Александр, когда корреспондент спустя 45 минут ожидания задал вопрос, где же координатор. В то же время другие пришедшие подзаработать начали рассказывать, что на таких мероприятиях часто обманывают. В 14.00 люди разошлись, так и не дождавшись указанного Оксаной человека. Возможно, организаторы почувствовали неладное.

https://www.youtube.com/watch?v=BbnhVoSx3gs

Накануне журналисты ФАН рассказали об автобусе «недовольных москвичей», привезенных из Калужской области. Гастролеры обязались нарушать общественный порядок, провоцировать полицию и «отбивать своих» при задержаниях.