Эксперты назвали способ побороть предпенсионную безработицу

В России 60% предпенсионеров не имеют работы, как сообщают Известия со ссылкой на статистические данные. Оказалось, что из 10,1 миллионов россиян предпенсионного возраста официально работают только 40%.

Специалист Юлия Левина рассказала, чем обусловлен такой экстремально высокий уровень безработицы среди россиян предпенсионного возраста: "Причин-то много. И общеэкономические, которые влияют на то, что нужно все время переучиваться, в таком возрасте может быть кому-то и не очень надо и не очень хочется. Есть варианты работы, подработки, на которые необязательно трудоустраиваться. С учетом того, что есть определенные санкции за увольнение людей предпенсионного возраста, то и брать их на работу становится более рискованным". Об этом пишет НСН.