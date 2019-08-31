Курсанты авиационного училища приняли присягу

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам Евгений Шендрик по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко принял участие в ритуале приведения к военной присяге курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова набора 2019 года.

Мероприятие состоялось на Казачьей площади краевой столицы. Обращаясь к курсантам от имени депутатского корпуса Кубани, Евгений Шендрик пожелал будущим летчикам не посрамить славу русского оружия, были патриотами России и достойным примером для молодежи, а также прилежно учиться и стать настоящими защитниками Отечества. В этом году в ряды Вооруженных сил РФ вступили 286 курсантов, 15 из них – это представительницы прекрасного пола. Напомним, решение о приеме девушек на летные специальности в училище было принято министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Первый набор состоялся летом 2017 года. Будущие курсанты являются представителями практически всех регионов России. За месяц до присяги они прошли курс общевойсковой подготовки. Мероприятие завершилось полевыми сборами, во время которых будущие летчики занимались огневой, строевой и тренажерной подготовкой, а также изучали воинские Уставы. Церемонию с участием будущих летчиков смогли посетить все желающие. КВВАУЛ готовит летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации.