//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Курсанты авиационного училища приняли присягу

31 августа 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Курсанты авиационного училища приняли присягу

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам Евгений Шендрик по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко принял участие в ритуале приведения к военной присяге курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова набора 2019 года.

Мероприятие состоялось на Казачьей площади краевой столицы. Обращаясь к курсантам от имени депутатского корпуса Кубани, Евгений Шендрик пожелал будущим летчикам не посрамить славу русского оружия, были патриотами России и достойным примером для молодежи, а также прилежно учиться и стать настоящими защитниками Отечества. В этом году в ряды Вооруженных сил РФ вступили 286 курсантов, 15 из них – это представительницы прекрасного пола. Напомним, решение о приеме девушек на летные специальности в училище было принято министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Первый набор состоялся летом 2017 года. Будущие курсанты являются представителями практически всех регионов России. За месяц до присяги они прошли курс общевойсковой подготовки. Мероприятие завершилось полевыми сборами, во время которых будущие летчики занимались огневой, строевой и тренажерной подготовкой, а также изучали воинские Уставы. Церемонию с участием будущих летчиков смогли посетить все желающие. КВВАУЛ готовит летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//новости партнеров

Курсанты авиационного училища приняли присягу

Курсанты авиационного училища приняли присягу 22:54

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам Евгений Шендрик по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко принял участие в ритуале приведения к военной присяге курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова набора 2019 года. >>
На большом педагогическом совете обсудили проблемы образования

На большом педагогическом совете обсудили проблемы образования 30.08 22:38

В Краснодаре прошел традиционный августовский педсовет. Участие в нем приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Модератором совещания выступила вице-губернатор края Анна Минькова. >>
Депутат ЗСК Иван Безуглый вручил награды лауреатам фестиваля «Казачок Тамани»

Депутат ЗСК Иван Безуглый вручил награды лауреатам фестиваля «Казачок Тамани» 30.08 22:37

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, Герой труда Кубани, казачий полковник Иван Безуглый, в рамках работы комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по военным вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества, наградил лауреатов XXVI Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани», посвящённого 170-летию со дня рождения Фёдора Андреевича Щербины. >>
Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре 30.08 17:10

Завтра, в последний день лета, в парке «Краснодар» можно будет послушать великолепные фортепианные композиции в исполнении австралийского музыканта Джексона Малэйна. >>
Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами 30.08 15:45

В Краснодаре отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. >>
Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района

Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района 30.08 15:43

В Динском районе Краснодарского края прошло августовское совещание педагогической общественности. >>

//новости партнеров

В Староминской после капремонта открылся Дом культуры

В Староминской после капремонта открылся Дом культуры 30.08 15:41

В станице Староминской после капитального ремонта открылся Дом культуры «Чапаева», который отремонтирован в рамках национального проекта «Культурная среда». >>
Законодательные нюансы правового регулирования

Законодательные нюансы правового регулирования 30.08 07:27

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги парламентского года. В его составе под руководством Андрея Горбаня работают Борис Юнанов (заместитель председателя комитета), Андрей Дорошенко (секретарь комитета) и Владимир Агафонов. >>
Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне

Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне 28.08 15:29

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов и его заместитель, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева приняли участие в торжественном приеме для представителей спортивной общественности в администрации Краснодарского края. >>
Как улучшить дорогу к школе

Как улучшить дорогу к школе 28.08 15:26

В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ участвуют в проведении Всероссийской акции «Дорога в школу» >>
Ложь ломает судьбы и дома

Ложь ломает судьбы и дома 27.08 23:57

Заключение эксперта, который сейчас находится под следствием, легло в основу решения анапского суда о сносе дома. >>
Президент говорит — чиновники не слышат

Президент говорит — чиновники не слышат 27.08 23:55

К уничтожению, можно сказать травле, малого бизнеса в селе Сукко Анапского района подключились правоохранители и Министерство просвещения РФ. >>

//Новости ADWILE

О финансовой грамотности доступно и интересно

О финансовой грамотности доступно и интересно 27.08 23:51

Двадцать девятого и тридцатого августа 2019 года в Краснодаре пройдет межрегиональная конференция «Современные тенденции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Международный и региональный опыт». >>
Объекты будут сданы в срок

Объекты будут сданы в срок 27.08 23:49

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова побывала в Динском районе, где открывается современная школа на 1100 мест и строится новый детский сад. >>
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 27.08 23:48

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло краевое координационное совещание, на котором обсудили итоги в сфере регулирования рынка алкоголя за полгода. >>
Высокая оценка организации детского отдыха

Высокая оценка организации детского отдыха 27.08 23:46

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с детским омбудсменом страны Анной Кузнецовой. >>
Формируем комфортную городскую среду

Формируем комфортную городскую среду 27.08 23:44

В Краснодаре с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Он посетил как новые общественные пространства, так и объекты, находящиеся в активной стадии работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». >>
Верное направление развития

Верное направление развития 27.08 23:42

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Кореновском районе, где оценил темпы и развитие промышленности, также посетил социальные объекты муниципалитета. Кроме того, глава региона встретился с активными местными жителями и ответил на наиболее волнующие их вопросы. >>

//Новости МирТесен

ДТП и его последствия: почему платит невиновный?

ДТП и его последствия: почему платит невиновный? 27.08 23:40

Пенсионер из Тимашевска выплатил больше двух миллионов рублей за то, что врезались в его стоящую машину. >>
Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа

Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа 27.08 18:23

К участию приглашаются педагоги, работники театров, музеев и библиотек, журналисты, литературоведы, граждане России и зарубежья, интересующиеся русской литературой. Мероприятие состоится в Ростовской области с 1 по 5 октября. >>
В «Гаскони» прошли состязания по конкуру

В «Гаскони» прошли состязания по конкуру 27.08 18:18

23- 25 августа конно-спортивный комплекс «Гасконь» в поселке Южный Динского района принимал ведущих спортсменов Краснодарского края, которые состязались за Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру. >>

//Новости партнеров

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография»

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография» 26.08 22:20

Депутаты комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи подвели итоги парламентского года. Комитет под руководством Виктора Чернявского работал в составе заместителя председателя комитета Александра Звягина, секретаря комитета Юлии Алешкевич и членов комитета – Александра Харамана и Сергея Ярышева. >>
Результаты работы системы "Инцидент менеджмент"

Результаты работы системы "Инцидент менеджмент" 26.08 15:22

За девять месяцев работы системы "Инцидент менеджмент" было рассмотрено более, чем 24 тысячи обращений, почти четыре тысячи из них — за последний месяц. Самые популярные темы обращений по статистике за девять месяцев — это благоустройство (6528), дороги (5811), ЖКХ (3931). >>
В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019»

В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019» 26.08 10:02

В период с 26 по 28 августа 2019 года Оперативным штабом в Краснодарском крае на территории муниципального образования Славянский район в несколько этапов будет проведено тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-2019». >>

//Новости СМИ2

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу 26.08 09:54

В преддверии начала нового учебного года судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию «Собери ребенка в школу!». Это комплекс мероприятий, направленный на активизацию взыскания алиментов, акция проводится уже не первый раз и состоит из нескольких частей. >>
«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова

«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова 23.08 15:18

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»), в рамках реализации инвестиционной программы, завершает третий этап реконструкции участка самотечного канализационного коллектора по ул. Васнецова >>
В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков

В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков 23.08 14:48

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял участие в открытии военно-полевых сборов Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
2

МИД России высказался о странах Балтии
3

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников
4

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
5

Государство окончательно угробило российскую медицину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры