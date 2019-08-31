Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном

Два человека - отец и сын - погибли при падении небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном. По данным источника в экстренных службах Московской области, частный вертолет выполнял прогулочный полет. На борту вертолета находились 52-летний владелец и его 31-летний сын.

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

По данным ГУ МЧС России по Московской области, тело одного погибшего водолазы уже вытащили из воды и подняли на поверхность, поднимают второго погибшего, - передает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что "воздушное судно хранилось на территории частного дома владельца автожира в СНТ "Федоскино". Отец и сын вылетели с поля рядом с этим СНТ.

Сейчас проводятся подготовительные работы для подъема автожира. На месте происшествия работают водолазы, в том числе центра "Лидер" МЧС России. Всего на месте падения воздушного судна работают более 70 человек, используются 25 единиц техники.

По данным МЧС, частный двухместный вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега.