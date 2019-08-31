В Иркутской области в ускоренном темпе восстанавливают школы после наводнения

Не все школы готовы принять учеников. Те учебные заведения, которые пострадали от наводнений, строители сейчас ускоренными темпами восстанавливают.

Три из 32 зданий разрушены настолько, что их решено снести. 2 сентября откроются 23 школы, передает ОТР. В школе и детском саду поселка Соляная чисто и пахнет свежей краской. Сад открылся совсем недавно. В школе в этом году появилось отопление в туалетах.