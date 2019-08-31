Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с женщиной-матерью, подозреваемой в убийстве собственного маленького сына. Видеозапись следственных действий опубликована управлением СК по Башкирии в YouTube.

Подробности: годовалого младенца из Башкирии убила мать

Подозреваемая рассказывала следователям подробности преступления, держа на руках куклу, завернутую в яркое детское одеяло. Женщина показывает, как завернула ребенка и как положила тело в вырытую во дворе яму. У женщины трясутся руки и дрожит голос, она все время похлопывает макет ребёнка ладонью, будто успокаивает его. Она призналась следователям, что убила сына, чтоб он не голодал.

СМИ пишут, что у женщины, подозреваемой в убийстве сына, были долги. На видеозаписи женщина также объясняет причину убийства сына, - передает РИА Новости. "Чтобы не был голодным, чтобы не плакал", - сказала она.

В четверг, 29 августа, 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. Женщина сказала, что ложилась спать с двумя детьми - годовалым и пятилетним, а утром младшего в кроватке не обнаружила. Тело малыша нашли спустя сутки.

По версии следствия, мать задушила своего ребенка, во дворе дома выкопала яму и закопала тело.