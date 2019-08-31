Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы
31 августа 2019, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптик Евгений Тишковец рассказал НСН, что сентябрь в Москве будет по температуре чуть-чуть выше нормы, особенно в выгодную сторону будут отличаться первая и последняя декада.
Ноябрь будет весь теплый по температуре, считает эксперт. "Напомню, что в Москве климатическая зима должна наступать 10 ноября. Я думаю, что она не наступит. Произойдет сдвижка вправо как минимум на две-три недели. Формирование снежного покрова, которое обычно происходит в конце ноября-начале декабря в центральной России, тоже будет сдвинуто. Все произойдет с опозданием в две-три недели", - добавил он.