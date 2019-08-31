В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В Москве в субботу, 31 августа, около 20:00 в районе дома 15 по Тверской улице загорелся городской автобус маршрута № 904. Представители Мосгортранса сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке городского автобуса.

Пострадавших в результате инцидента нет. Водитель оперативно высадил пассажиров из салона и вызвал пожарный расчет.

Причины возгорания транспортного средства установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом, - передает РИА Новости.