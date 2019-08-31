СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская уточнила, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту авиакатастрофы начала проверку транспортная прокуратура.

По предварительным данным, небольшой вертолет зацепился за провода и упал в Клязьму в 50 метрах от берега. По предварительным данным, это был частный двухместный вертолет. В поисковых работах задействованы 39 человек и 14 единиц техники.