Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных холодным оружием людей людей напали на людей в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. В результате нападения один человек убит, и девять человек ранены.

По данным Agence France-Presse со ссылкой на префектуру департамента Рона, нападение произошло в 16:30 (17:30 мск). Погибшему молодому человеку было 19 лет. Из девяти пострадавших трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из нападавших был вооружен ножом, второй - длинным стальным шампуром для мяса.

Один из нападающих был уже задержан. Второго злоумышленника активно разыскивают. Вокруг станции метро "Лоран Боннве" создана закрытая зона.

По информации BFM, один из подозреваемых — 33-летний мужчина, который ранее подал запрос на получение временного вида жительства во Франции.