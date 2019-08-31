В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный упал двухместный вертолет. Об авиапроисшествии спасателям в 19:05 мск сообщили очевидцы. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и упал в реку. На место выехали спасатели.

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, пилот погиб

В соцсетях обсуждают, что вертолет "задел провод и упал с людьми в воду, на детской площадке искры полетели, как дождь на детей". По данным РИА Новости со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Московской области, авиакатастрофа произошла вблизи дома 24 на улице Набережная. Говорят, в близстоящих домах пропал свет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Московские водники (@moskovskie_vodniki)31 Авг 2019 в 9:10 PDT

Ранее в Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет вблизи деревни Минино Клинского района. 52-летний пилот погиб. Пострадала девочка. Говорят, полет был подарком ребенку на день рождения.