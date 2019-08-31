Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщили в администрации города, - сообщает RT.

Накануне уровень воды в реке Амур составлял 708 см.

При этом неблагоприятный уровень воды в Амуре для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 см, а опасный уровень — 650 см.

Комсомольск-на -Амуре продолжает бороться с наводнением. Обстановка в городе Комсомольске-на-Амуре, связанная с прохождением дождевого паводка, осложняется прохождением циклона по территории Хабаровского края.

В городе подтоплено 38 индивидуальных жилых домов и 92 приусадебных участков в пос. Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый. В последнем остро стоит проблема грунтовых вод.

В пунктах временного размещения зарегистрировано 23 человека из Малой Хапсоли и Хорпинского. Реально проживают девять.