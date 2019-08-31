Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Грузии неподалеку от Тбилиси. Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе недалеко от села Телет, под Тбилиси.

В результате ДТП погибли два человека - граждане Армении. Пострадали 20 человек. Один из микроавтобусов направлялся из Еревана в Батуми. Грузинский Первый канал передал: пострадали 17 граждан Армении, два - Грузии и один - Азербайджана. Восемь пострадавших были госпитализированы, - сообщает RT.

Они остаются в клинике «Нью Хоспиталс» в Тбилиси, двое находятся в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, начато расследование.