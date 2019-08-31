Эксперты рассказали, насколько можно доверять недорогим винам

По информации Роскачества, качественное вино в России можно купить за 250 рублей за бутылку. Специалисты проверили 320 образцов вина стоимостью от 250 до 500 рублей, из которых 200 получили оценку выше ГОСТ, как рассказал замглавы «Роскачества» Илья Лоевский.

В свою очередь, винодел Виталий Меркушев рассказал НСН, насколько можно доверять недорогим винам: "Некоторым компаниям за счет большого объема и работы с крупными сетями удается снизить цену. Так что нормальное вино за 250 рублей, конечно, существует. Конкуренция огромная на винном рынке. И за 200 рублей можно купить хорошее вино".