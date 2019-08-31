В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области годовалый малыш умер после нападения собаки. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Нехаевского района. Многодетная семья живет в частном доме. В субботу, около 12 часов, мальчик самостоятельно вышел во двор дома и ушел на соседний участок. У соседей - собака.

Пес находился на привязи. В какой-то момент животное накинулась на малыша. Крики ребенка услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами. Женщина отбила сына от агрессивного пса и вызвала бригаду скорой помощи.

"Скорая" приехала и медики повезли мальчика в больницу. Но по пути малыш скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По данным СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту гибели годовалого мальчика в результате нападения собаки.