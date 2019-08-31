Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым спросил чеченского лидера о недавно открывшейся в республике новой мечети. Церемония открытия мечети "Гордость мусульман" имени Пророка Мухаммада состоялась 23 августа. В ней В ней принял участие министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Российский лидер направил жителям региона поздравительную телеграмму по случаю открытия крупнейшей в Европе мечети.

Несколько дней спустя, Путин лично расспросил Кадырова о мечети: "Это действительно самая большая в Европе?" Рамзан Кадыров ответил, что мечеть в Шали не только самая большая, но и самая красивая в мире.

"Самая красивая в мире – это в Петербурге", - выразил мнение Путин. Кадыров спорить не стал.