Гендиректор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет

В ночь на субботу, 31 августа, скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ TOUR Дмитрий Шершнев. Гендиректору туристической компании было 46 лет. Коллектив туроператора TEZ TOUR выразил глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича.

У Дмитрия Шершнева осталась жена и двое детей.

"Его уход - огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе. Более 25 лет жизни он отдал туристической отрасли", - говорится в сообщении туроператора.