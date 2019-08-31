В Москве в субботу, 31 августа, движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена было было прервано из-за падения пассажира на рельсы. Движение поездов останавливалось на участке от "Нагорной" до "Пражской". В результате падения на рельсы в столичной подземке на "серой" ветке, по уточненным данным, погиб мужчина.

Инцидент произошел на станции метро "Южная".

"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Нагорной» до «Пражской» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - появилось около часа назад сообщение в Twitter -аккаунте столичной подземки. Сотрудники транспортной полиции вызвали "скорую помощь". Медики констатировали смерть мужчины.

На данный момент движение поездов восстановлено. "На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение после падения пассажира", - сообщается в соцсети. Имя погибшего не сообщается.