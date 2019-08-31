Услышав приговор суда, женщина, заморившая голодом своих маленьких детей, смеялась и хлопала в ладоши

29 августа Голосеевский районный суд Киева огласил приговор Владиславе Трохимчук. Зимой 2017 года женщина уехала к своему новому мужу и их новорождённому ребёнку, оставив дома годовалого сына и трёхлетнюю дочь. Она обрекла де тей на смерть, заблокировав дверь полотенцем, чтобы они не могли выйти и попросить помощи.

Как потом расскажут соседи, они слышали плач детей, несколько раз вызывали полицию, но там говорили: "Дети плачут? И что в этом такого?" И не приезжали. Приходил к квартире, вместе со своей матерью, и отец детей, бывший муж Владиславы, но у них не было ключей, и они не знали, что там кто-то есть. Стучали, звонили, но никто не открывал. Вернулась домой Владислава через 11 дней, к тому моменту у дочки от голода и жажды уже начали отказывать внутренние органы, кроме того, её братик умер на 8-й день, и последние 3 дня она провела вместе с трупом. В комнате был отодран линолеум, порваны обои, по стенам были размазаны экскременты, всё это дети ели, пытаясь выжить. Девочка не умерла только потому, что в самом конце смогла найти воду для цветов.

Как утверждала Владислава - она не понимает как такое произошло и кроме того, думала, что за детьми присмотрит свекровь бывшего мужа. Только вот у женщины вообщене знала, не знала, что дети одни дома. Самое ужасное, что отец детей в это время переписывался с бывшей женой и обсуждал, что подарить на день рождения сына, который к этому времени уже умер от голода.

Когда выяснилась причина такого зверства, общественность была в шоке. Оказывается Владислава организовала сбор денег на несуществующие болезни своих детей, нь поскольку медицинских доказательств их заболевания не было, а в ближайшее время надо было показать "больных" детишек общественности в интеренете, она решила придать им более "ужасный вид", который бы вызвал жалость и денег стали давать больше.

С начала женщине вменили "Оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевшего", потом удалось добиться переквалификации статьи в преднамеренное убийство. Два года и 8 месяцев тянулось дело. 29 августа наступил день суда. Все ожидали, что женщину осудят пожизненно. Но странности начались уже тогда, когда убийца не приехала на суд. Якобы не было места в автобусе. Она присутствовала по видео-связи, причём, во время процесса вставала, ходила и явно не чувствовала себя подавленной.

Судья Галина Бондаренко долго зачитывала приговор и, в итоге, когда прозвучало "приговорить к высшей мере" все выдохнули, но сразу же лишились дара речи, услышав "к 8 годам лишения свободы, c учётом времени проведённого в следственном изоляторе". Время в СИЗО засчитывается как день за 2, а значит Владиславе остаалось сидеть меньше 3 лет.

Как пишет канал "Плохие новости", в суде плакали даже журналисты, звучали обвинения в продажности. А сама осужденная засмеялась и хлопнула в ладоши. Как оказалось, прямо перед заседанием судья вновь переквалифицировала статью за убийство, в "оставление в опасности".