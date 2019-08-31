Почему туристам советуют оставлять фотоаппарат дома

Некоторым туристам фотоаппараты заменили карандаши и бумага. Понравившиеся виды они переносят в свои альбомы. Подобные экскурсии водят и в Подмосковье. Специалисты рассказали, сколько стоит такое удовольствие и почему участие показано даже тем, кто никогда не рисовал.

Эксперты рассказали, что когда не фотографируешь, а зарисовываешь место, успеваешь рассмотреть детали. "Вот толстый кот умывается на подоконнике старого дома, вот голуби плещутся в глубокой луже, вот крыши на солнце переливаются разными цветами. Смысл скетч-прогулок в том, чтобы набраться впечатлений, а не просто пройтись по городу, щелкая камерой налево и направо", - добавила специалист. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.