Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Участники несанкционированной акции спокойно дошли до Пушкинской площади. Полиция никого не задерживала. Telegram-каналы насчитали не больше 5 тысяч участников. Среди них были Любовь Соболь, Сергей Митрохин, Григорий Явлинский.

Как пишет канал "Baza", руководство ГУ МВД по Москве приказало своим сотрудникам воздержаться от жестких задержаний:«Если кого-то останавливаете – то мягко и аккуратно, помните о вежливости». Применять силу или в принципе задерживать людей рекомендуется только в случае явных нарушений правопорядка.

Росгвардия и ОМОН оцепили Пушкинскую площадь. Туда стягивались автозаки. Полиция просили протестующих разойтись, они не пропускали митингующих с бульваров на площадь. Официально акция закончена, большая часть протестующих разошлись.