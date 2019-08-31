В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась несанкционированная акция против репрессий и за честные выборы. Шествие не было согласовано с городскими властями. Вчера прокуратура города и полиция предупредили организаторов массовой акции о её незаконности.

Возле метро Чистые пруды собираются люди, они постепенно начинают двигаться в сторону Пушкинской площади. Полиция изменила тактику по отношению к митингующим, силовики никак не реагирует на собравшихся. Колонна медленно двигается по бульварному кольцу, люди в основном требуют свободу политзаключенным.

В шествии также участвуют активистки, выступающие против домашнего насилия.