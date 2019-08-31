В Сети появилась инструкция идеального задержанного. Как вести себя с полицией, о своих правах должен знать каждый

31 августа в центре Петербурга и Москвы планируются акции за честные выборы и против политических репрессий. В столице люди собираются пройти от Чистых прудов до Пушкинской площади. Поскольку эта акция несогласованная, то возможны любые столкновения и инциденты с полицией.

А потому в Сети появилась инструкцию идеального задержанного, которая подробно рассказывает как надо и как не надо вести себя с полицией. Она большая, но некоторые выдержки из нее полезно знать не только участникам митингов и акций, но и любому из нас, потому что, как говорится, случаи бывают разные.

Задержание начинается с момента, когда человек лишается возможности свободно перемещаться. Полицейские могут молча затолкать вас в машину, а могут просто сказать «постойте пока здесь» или «пройдемте, гражданин». Постарайтесь заснять задержание на видео или попросите об этом кого-нибудь. Законодательство не запрещает снимать полицейских при исполнении. Возьмите контакты у очевидцев это может пригодиться.

Сразу же сообщите о том, что вас задержали родственникам или друзьям. Отправьте СМС из автозака, заодно зафиксируете и время, когда вы оазались в полицейском транспорте. Попробуйте выяснить и записать ФИО, должность и номер жетона сотрудника полиции или бойца Росгвардии, который вас задерживал. Ведите себя спокойно, не провоцируйте конфликт, помните — в автозаке вы наиболее беззащитны.

О том, как нужно вести себя в полицейском участке более подробная инструкция на сайте ОВД-Инфо.