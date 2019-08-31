На Востряковском кладбище в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли на Востряковском кладбище в Москве. Депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память.

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", - цитируют Володина, назвавшего смерть Кобзона невосполнимой потерей, "Дни.ру".

На открытии памятника легендарному певцу присутствовали также первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, ученый Артур Чилингаров, парламентарии и коллеги артиста.

Напомним, советский и российский эстрадный певец, народный артист Советского Союза и депутат российской Государственной Думы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.