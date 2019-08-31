Жертвы квестов. Депутаты предлагают обязательную страховку для участников игры и экспертизу на безопасность

Последние несколько лет количество предложений пройти разные квесты увеличивалось с геометрической прогрессией. И все бы хорошо, если бы в погоне за эксклюзивом и драйвом организаторы не забывали про безопасность своих клиентов.

Так, в декабре Следственный комитет проверял информацию СМИ о травмах трех подростков, полученных во время квеста. Видимо, в попытке удивить участников организаторы пристегнули одного из парней к электрическому стулу, а другого — наручниками к трубе. В темноте в парней стали тыкать ножами, душить и бить мягкой дубинкой, сообщало НТВ. А два года назад в Саратовской области пятеро девушек хотели пощекотать нервы и пошли на перфоманс, где машина якобы заглохла посреди леса, а игроки должны найти выход и спастись от маньяка. Правда, бутафорская машина загорелась на самом деле. Итог – у двоих игроков тяжелые ожоги, пишет gazeta.ru.

Глядя на количество травм, полученных во время квестов, московские депутаты первыми заговорили о лицензировании этой деятельности. В Мосгордуме предлагают обязать владельцев игр для взрослых страховать участников. А еще каждая площадка должна будет пройти экспертизу перед вводом в эксплуатацию.

Окончательное решение вынесет уже новый состав Мосгордумы. Именно им придется решать, станут ли квесты безопасным удовольствием или люди по-прежнему будут получать там травмы.