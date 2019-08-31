В аэропортах Москвы задержано или отменено более 120 рейсов

В субботу, 31 августа, в московских аэропортах задержано более 120 рейсов. Об этом говорится на сервисе "Яндекс.Расписания".

Согласно данным, во Внуков задержано 25 рейсов, в Домодедово задержано 40 рейсов, ещё 11 отменено, а в Шереметьево задержано 67 рейсов.

Отмечается, что в столичном аэропорту Жуковский задержанных и отменённых рейсов нет.

Ранее в экстренных службах сообщалось, что в Москве и Подмосковье ожидается сильный туман в утренние часы.

Однако синоптики сообщили, что температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла, небольшая облачность без осадков и переменный ветер от 2 до 7 м/с.