Эксперт: российские космонавты могут лишиться госнаград за полёты на кораблях США

Историк отечественной космонавтики и ракетной техники, специалист по фалеристике Александр Глушко считает, что космонавты, которые отравятся в полёт на американских кораблях могут лишить званий Героев России и прочих государственных наград.

Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях

"Если российские космонавты будут летать на американских кораблях по обмену в качестве членов краткосрочных экспедиций, то, соответственно, они ничего не будут получать, а если будут прилетать в составе длительных экспедиций, но на американских кораблях", - передаёт слова эксперта РИА Новости.

По его словам, NASA будет вручать каждому члену экипажа американского корабля медаль "За космический полёт", Роскосмос - одну из ведомственных наград, а государство предоставит звание летчика-космонавта РФ без представления дополнительных государственных наград за первый полет.

В самом ведомстве разъяснить ситуацию более подробно не смогли.

Ранее сообщалось, что российские космонавты отправятся в космос на американских кораблях Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2), а астронавты США получат по обмену места в российских "Союзах".