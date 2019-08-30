Депутат ЗСК Иван Безуглый вручил награды лауреатам фестиваля «Казачок Тамани»

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, Герой труда Кубани, казачий полковник Иван Безуглый, в рамках работы комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по военным вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества, наградил лауреатов XXVI Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани», посвящённого 170-летию со дня рождения Фёдора Андреевича Щербины.

Чествование победителей состоялось в Доме культуры поселка Веселовка.

Участниками фестиваля стали представители 500 человек из 15 регионов России. Юные артисты приняли участие в конкурсах «Наша Берегиня» и «Казачьи традиции и современность», «Юный Атаманец» и «Художественное слово», конкурсах инструменталистов и фольклора, вокала и хореографии «Казачьему роду нет переводу». Иван Безуглый поблагодарил всех участников фестиваля за их благородный труд, направленный на сохранения культуры, обычаев и традиций всех народов и особенно казачьего. Лауреатам фестиваля Иван безуглый вручил грамоты и ценные подарки, поблагодарил и отметил всех членов жюри, на основании приказа Атамана Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. С особыми теплом и гордостью депутат ЗСК, Атаман Таманского отдела, казачий полковник отметил юных исполнителей казачьей песни, наградив их нагрудным знаком «За Честь и Верность».